

الخرج 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج , بمكتبه بديوان المحافظة اليوم ، العقيد خالد الموسى بمناسبة تعيينه مديراً لادارة الجوازات بالمحافظة يرافقه مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات الخرج العقيد سعد الدوسري .

وهنأ سموه العقيد الموسى بمناسبة تعيينه مديراً لادارة الجوازات بمحافظة الخرج ، وحثه على الاعتناء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين , متمنيا له التوفيق والسداد.

// انتهى //

15:11ت م

0070





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل مدير ادارة الجوازات بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.