السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 06 شعبان 1444 ه الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الطائف وميسان، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.

ودَعَت المديرية العامة للدفاع المدني, الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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14:47ت م

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