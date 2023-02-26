السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

اختتمت عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين "مستوى المدرب المشارك"، بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين(IBCT)، وذلك على مدار (7) أيام، بمعدل 56 ساعة تدريبية.

وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين جدارات التدريب الأساسية، التي تمكنهم من إدارة أركان العملية التدريبية من خلال توفير بيئة تعلّم آمنة، واختيار وتنفيذ الأساليب التدريبية المناسبة، التي تتلاءم مع أنماط المتدربين المختلفة.

وركَّز البرنامج على عدد من المحاور جاء أهمها: معايير اعتماد المدربين البورد الدولي لاعتماد المدربين، التدريب والتطوير ودورها في تطور المؤسسات وبقائها، أساسيات تصميم البرامج التدريبية وأساليب التدريب، مهارات العرض للمدربين المحترفين ومعايير البورد الخاصة بها، والتدريب كمهنة احترافية، إدارة بيئة التدريب، والتعامل مع المتدربين ذوي السلوكيات الصعبة طبقًا لمعايير البورد الدولي.

كما اشتمل البرنامج على عقد مقابلات شخصية مع المتدربين، والتمهيد لبرنامج تأهيل اعتماد المدربين دوليًا، وعرض آليات التدريب والتطوير بالمؤسسات ودور التدريب فيها، محفزات تطوير الموارد البشرية بالمؤسسات، وأساسيات تصميم البرامج التدريبية، وأساليب التدريب طبقًا للمعايير الدولية الخاصة بالبورد.

وتأتي تلك الأنشطة ضمن سعي عمادة التطوير الأكاديمي في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية 2025 من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي وتطوير التعليم الجامعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم والطرق التعليمية.

ولمزيد من المعلومات عن أنشطة العمادة يمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Devandskilldean/Pages/Home.aspx

//انتهى//

14:14ت م

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