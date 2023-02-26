شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوجه رسالة للهلال قبل مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد السعودي يساند الهلال قبل مواجهة الدحيل

ووجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة الدحيل القطري مساء اليوم في دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أمنياتنا لممثل الوطن العلال بالتوفيق في هذا المساء".

وتأهل نادي الهلال للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على فولاد الإيراني بهدف دون رد، بينما حجز الدحيل بطاقة هذا الدور بعد إقصاء الشباب والفوز عليه بهدفين لهدف.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

ويلتقي فريق الهلال السعودي، مع نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الأحد، على ستاد الثمامة، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الدحيل، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.