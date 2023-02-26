شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يوجه رسالة خاصة لرونالدو بعد هاتريك مواجهة ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، على التعليق عن تألق رونالدو الأخير، والهاتريك الذي تمكن اللاعب من تسجيله أمس فى مرمي ضمك، ضمن الجولة ال 18من منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جارسيا "رونالدو يسير بخطي ثابتة مع العالمي فى الفتر الأخيرة، سعيد للغاية من أجله، لا سيما أنه تعرض للهجوم فى بدايته مع النصر، إلى أن الأمور أصبحت مغايرة تماما فى الوقت الحالى" .

وأضاف "رونالدو لم يخوض مع النصر سوي 5 مباريات رسمية فى دوري روشن، ومع ذلك تمكن من تسجيل 8 أهداف، الشئ الذي يؤكد على أهمية اللاعب للفريق، ودوره كقائد لمجموعة لاعبي النصر داخل الملعب".

وأختتم" أريد من رونالدو التركيز فى المرحلة القادمة بشكل أكبر، وأنتظر منه تسجيل المزيد من الأهداف، لمساعدة النصر على التتويج بلقب الدوري السعودي، والمنافسة بقوة على هداف المسابقة.

رقم قياسي جديد لرونالدو مع النصر

وتمكن رونالدو خلال مسيرته الكروية من تسجيل 30 هاتريك فيما قبل أن يتخطي اللاعب عامه الثلاثون، فى الوقت الذي تمكن اللاعب من تسجيل ثاني هاتريك له منذ هذا الحين، بعد أن تجاوز اللاعب ال 30 عاما، ليثبت رونالدو أنه الأفضل دائما، وأنه ما زال لم ينتهي بعد.



ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر

وأنفرد نادي النصر بفوزه أمس على ضمك بصدارة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف برصيد 41 نقطة.

فى حين توقف رصيد ضمك عند النقطة 22، فى المركز السابع من جدول ترتيب المسابقة.