شكرا لقرائتكم الأرصاد تنبه أهالي الطائف وميسان: أمطار ورياح حتى الـ10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الطائف وميسان، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر أمس السبت توقعات بشأن حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل؛ تشمل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، تساقطًا للبرد، سيولًا، تدنيًا في الرؤية الأفقية، مع تفاوت في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وبشأن التفاصيل، قال المركز إنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والشرقية، تبدأ من مساء اليوم الأحد وتستمر إلى غد الاثنين، مع هبوب رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على الرياض ومكة المكرمة، من مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، مع هبوب رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد وسيول.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، حيث تبدأ من الأحد وتزداد يومي الثلاثاء والأربعاء، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد وسيول.

تفاوت درجات الحرارة

ويتوقع تفاوت في درجات الحرارة، على معظم أنحاء المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، أما من يوم الثلاثاء، فسيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة الصغرى على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، والرياض.