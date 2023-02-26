شكرا لقرائتكم القمر يقترن بالثريا مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي اليوم الأحد اقتران القمر بعنقود نجوم الثريا – الشقيقات السبع، وذلك بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها اليوم الأحد إن عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عند توجيه المنظار نحو القمر حيث سيظهر العنقود في مجال الروية أو من خلال التصوير الرقمي.

ارتباط بالشتاء

ولفتت إلى أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، ورغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى إبريل المقبل.

وأوضحت أن القمر والدبران والثريا يتحركون سويًا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه غدًا.

وبحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويًا عبر الفضاء.