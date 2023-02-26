شكرا لقرائتكم ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور أن صادرات التمور السعودية حققت ارتفاعاً بنسبة 5.4% في 2022 مقارنة بعام 2021، لتصل إلى مليار و280 مليون ريال، وكذلك زيادة بنسبة 121% خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2022، حيث كان معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في تلك السنوات السبع الماضية قد سجل ارتفاعاً بنسبة 12%.

رؤية 2030

وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناءً على رؤية المملكة 2030، والتي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

116 دولة مستوردة

ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.

وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، فيما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر تلك السنوات مسجلة 579 مليون ريال في عام 2016، و702 مليون ريال في عام 2017، ثم 755 مليوناً في 2018، و865 مليوناً في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال في عام 2020، وارتفعت إلى مليار و215 مليوناً في عام 2021، ثم مليار و280 مليوناً في العام 2022.