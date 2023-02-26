شكرا لقرائتكم وزارة الحج: لا يوجد عدد مُحدد لمرات أداء العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود عدد محدد لمرات أداء العمرة، لكن يجب التقيد بموعد الحضور المُحدد في التصريح.

وقالت الوزارة في ردها على بعض الاستفسارات أنه يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة أو السياحة أو العمل أداء العمرة، كما يمكن للمُعتمر تغيير وسيلة النقل التي دخل بها خلال الخروج من المملكة.

التنقل بين مكة والمدينة

وأشارت إلى أنه يمكن لحامل تأشيرة العمرة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته المسموح له بها، بالإضافة إلى أنه يمكن للمُعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي بالمملكة.