شكرا لقرائتكم 4 مواقع خاضعة لنظام كاميرات المراقبة الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن بعض أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، مشيرة إلى المواقع الخاضعة لنطاقها وتطبق عليها.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبّق على 4 مواقع منها الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.

4 مواقع

1ـ الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.

2ـ الطرق السريعة التي تربط المدن ومحافظاتها.

3ـ وسائل النقل العام.

4ـ محطات التزوّد بالوقود وأماكن بيع الغاز.

وأكدت الدفاع المدني أنه يُحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.