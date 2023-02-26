الارشيف / اخبار السعوديه

4 مواقع خاضعة لنظام كاميرات المراقبة الأمنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم 4 مواقع خاضعة لنظام كاميرات المراقبة الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن بعض أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، مشيرة إلى المواقع الخاضعة لنطاقها وتطبق عليها.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها  الرسمي  بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبّق على  4 مواقع منها الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.

4 مواقع

1ـ الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.

2ـ الطرق السريعة التي تربط المدن ومحافظاتها.

3ـ وسائل النقل العام.

4ـ محطات التزوّد بالوقود وأماكن بيع الغاز.

وأكدت الدفاع المدني أنه يُحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا