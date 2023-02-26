إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات

ودعت الأمانة المواطنين والجهات الحكومية ممن لديهم اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الطلب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع