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إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات

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الرياض - محمد الوسيري - جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.

استقبال طلبات الاعتراض

ودعت الأمانة المواطنين والجهات الحكومية ممن لديهم اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الطلب.

ونوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” بأنها تستقبل طلبات الاعتراض من خلال منصتها الإلكترونية .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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