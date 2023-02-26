شكرا لقرائتكم هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الأحد، أنها حظرت على مقدمي الخدمة الكهربائية، فصل الخدمة عن المستهلك السكني لعدم السداد، خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: حددت الهيئة الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد عن المستهلك السكني، منها فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

انطلاق الاختبارات النهائية

وكانت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، قد انطلقت اليوم الأحد، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.