السعودية اليوم / العنقري يدشّن مشروع منهجية المراجعة المالية في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

دشّن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، مشروع منهجية المراجعة المالية في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر بن محمد القهيدان، وعدد من المسؤولين في الديوان ووزارة المالية وشركة إرنست ويونغ (E&Y)، وذلك في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بالرياض.

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع التحول في النظام المحاسبي الحكومي بالمملكة، وضمن إستراتيجية الديوان نحو تحسين كفاءة وفاعلية أعماله والارتقاء بقدراته المؤسسية؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير كافة الممكنات اللازمة لمراجعة القوائم المالية للجهات المشمولة بنطاق تطبيق المشروع والقوائم المالية الموحدة للدولة بعد التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بالقطاع العام.

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13:33ت م

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