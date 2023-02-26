السعودية اليوم / أكثر من 97 ألف فحص مخبري بمستشفى قبة خلال السعودية اليوم ٢٠٢٢م



بريدة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

كشفت إحصائية مستشفى قبة بتجمع القصيم الصحي للعام الماضي 2022م أن مجموع الفحوصات التي نفذها قسم المختبر بلغ أكثر من 97 ألف فحص.

وأوضح التجمع في أن عدد فحوصات الكيمياء الحيوية بلغت ٥٣٩٧٦ فحصاً، في حين بلغت فحوصات أمراض الدم ١٨٣٠٤ فحوصات، فيما كان عدد الفحوصات المنجزة في تحليل الهرمونات ٤٣٧٥ فحصاً.

وأشار تجمع القصيم الصحي إلى أن الفحوصات الفيروسية بلغت ٦٠٠٠ فحص، في الوقت الذي بلغت فحوصات العينات المجهرية ٧٦٧١ فحصاً، لافتاً إلى أن عدد فحوصات الأمصال كان قد بلغ ٣٧٢٢ فحصاً، فيما بلغت فحوصات الطفيليات والأحياء الدقيقة ٧٩٣ فحصاً.

وأضاف التجمع أن فحوصات أمراض المناعة والفحوصات الأخرى بلغت في مجموعها ٢٤٩٥ فحصاً، وبذلك يكون إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها مختبر مستشفى قبة العام ٩٧٣٣٦ فحصاً مخبرياً خلال العام المنصرم 2022م.

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13:16ت م

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