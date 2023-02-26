السعودية اليوم / رئيس الطيران المدني يزور محطة المناولة الأرضية للشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، الرئيس التنفيذي للمنافذ لشركة ساتس السنغافورية بوب شاي وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين، إضافة إلى استعراض استراتيجية القطاع الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى التنسيق ومناقشة المعوقات التشريعية والتشغيلية للوصول لآلية تسهيل أعمالهم لتحقيق مستهدف الشحن الجوي 4,5 ملايين طن بحلول عام 2030، إلى جانب استعراض الشركة لخططها التوسعية وطموحاتها الاستثمارية بالمملكة.

عقب ذلك، قام معالي رئيس هيئة الطيران المدني وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، والرئيس التنفيذي للمنافذ لشركة ساتس السنغافورية ونائب الرئيس للوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض بن عطالله السلمي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض للقطاع التجاري عبدالعزيز العساكر، بزيارة لمحطة المناولة الأرضية للشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، اطلعوا خلالها على القدرات التشغيلية للمحطة، والمرافق ومناطق المناولة للشحن العام والمبرد وشحنات التجارة الإلكترونية.

كما تم الاطلاع على الإمكانات الرقمية المستخدمة والآليات المتبعة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات اللوجستية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون محورًا

لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الاستعدادات التشغيلية لشركة ساتس السنغافورية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، والوقوف على الاستعدادات التشغيلية للمحطة والمرافق ومناطق

المناولة.

يذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية في مطارات المملكة يشهد قفزات نوعية وتطورات تنموية متسارعة، مستفيداً من الأهداف التي وضعت للقطاع في استراتيجية قطاع الطيران التي تستهدف

تمكين الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية، حيث قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالعديد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة وتحرير خدماته لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لتحقيق مستهدف الشحن الجوي بالاستراتيجية الوطنية للطيران البالغ 4.5 ملايين طن من الشحن بحلول العام 2030م.

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