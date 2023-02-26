السعودية اليوم / مصرع 40 شخصاً على الأقل في غرق سفينة للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا



روما 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم ، إثر غرق سفينة كانت تحمل مهاجرين، قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أن 40 مهاجراً على الأقل، لقوا حتفهم، بعد غرق سفينتهم فجر اليوم على بعد حوالي 20 كم من مدينة كروتوني​​​، لافتة الانتباه إلى أنه مازالت عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع هيئة الموانئ الإيطالية مستمرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم انتشال 27 جثة حتى الآن، وإنقاذ ما يقرب من 20 آخرين، مضيفة أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

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12:26ت م

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