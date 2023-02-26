السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة



الباحة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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12:12ت م

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