السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تغلق 4 منشآت وتحرر 24 مخالفة خلال 94 جولة رقابية في طريف



طريف 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود بمحافظة طريف 94 جولة رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 24 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، ومصادرة 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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12:12ت م

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