السعودية اليوم / مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم يحقق نسبة 100% في مؤشر السلامة الدوائية العام الماضي ٢٠٢٢م



بريدة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

حقق مستشفى إرادة والصحة النفسية بتجمع القصيم الصحي العلامة الكاملة 100% في مؤشر السلامة الدوائية خلال العام الماضي 2022م، وفقاً لما كشف عنه تقرير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة.

وبين تجمع القصيم الصحي أن معايير ومتطلبات قياس مؤشر السلامة الدوائية تتضمن رصد البلاغات الدوائية وتحليل الأسباب الجذرية والسبل التي تكفل ضمان سلامة المرضى بجميع أقسام المستشفى من حيث وصف الأدوية وآلية الصرف، بالإضافة إلى تحضير الأدوية بشكل سليم ومراقبة النتائج التي تظهر على المريض بعد استخدام الأدوية والعقاقير الطبية داخل وخارج المستشفى.

وأكد التجمع حرصه على تحقيق أعلى درجات مؤشرات القياس، من خلال تجويد ممكنات العمل بمختلف مكونات التجمع بصورة مستمرة، وتقديم خدمة صحية ونوعية ذات جودة عالية تلبي رضى المستفيدين من الخدمة، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين والعاملين في مجال السلامة الدوائية لجهودهم المميزة.

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12:00ت م

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