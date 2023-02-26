السعودية اليوم/ مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو.

وسيجري بموجب الاتفاقية تبادل المعلومات والزيارات والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات حول الشؤون الإنسانية والإغاثية بين الجانبين، فضلاً عن تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض ، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن التعاون في مجالات المساعدات الإغاثية العاجلة في حالات الطوارئ والأزمات.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بجميع المجالات الإغاثية وتطوير العمل الإنساني.

//انتهى//

11:36ت م

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