السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عرسال اللبنانية



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عرسال بالجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 110.000 فرد . وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للاجئين والمجتمع المضيف وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز الصحية المختصة ، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص.

إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية و المعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال وضرورة التعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عرسال وريفها.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والمحتاجين في لبنان وتعزير نظام الرعاية الصحية المتكامل.

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11:33ت م

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