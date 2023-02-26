السعودية اليوم / خبراء "الفاو" يبحثون سبل تطوير واستدامة قطاع الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة



جدة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

قام وفد يمثل خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أمس، بزيارة لقطاع الثروة السمكية، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للاطلاع على مقومات قطاع الأسماك، وتعزيز سبل تنمية الإنتاج السمكي البحري والمستزرع.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن زيارة الوفد لمحافظة جدة بهدف مناقشة المستجدات المتعلقة بالمصايد السمكية والبيئة مع أعضاء من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، كذلك الالتقاء بموظفي الثروة السمكية بجدة وتعريف صغار المستثمرين بمجال العمل في تربية الأعشاب البحرية وتقديم الدعم لهم.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مشروع تعزيز قدرات لتنفيذ وتفعيل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الهادف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل بوابة ريف الإلكترونية طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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11:21ت م

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