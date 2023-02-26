السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (22) موقعا حول المملكة



الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (22) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، حيث تقوم.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز العرين بمحافظة خميس مشيط، ومركز صدر وائلة لمدة يومين لكل منهما، وفي الكلية التقنية بمحافظة بيشة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الاثنين في مركز ظهران الجنوب لمدة ثلاثة أيام ويوم الخميس في محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.

كما تقدم في منطقة الباحة خدماتها للرجال والنساء بمركز ناوان بمحافظة المخواة، وللرجال في متوسطة وثانوية الملك فهد بمحافظة بني سار لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز الشعب بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للنساء في مركز عشيره بمحافظة الطائف لمدة يومين، وفي مركز قيا، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم في مركز المشيعلية لمدة ثلاثة أيام للرجال، ويوم الاثنين للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الحصينية، وللنساء في مركز حمى لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة المدينة المنورة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز اليتمه، وفي مركز عرجاء بمحافظة الحناكية، وفي مركز السويرقية بمحافظة المهد لمدة أسبوع لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة البدع لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في فرع جامعة تبوك بمحافظة حقل لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في المتوسطة الثانية بمحافظة المزاحمية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في متوسطة شخيب بمحافظة المزاحمية لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الحدود الشمالية اليوم خدماتها للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة عرعر لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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10:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.