السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" ترصد رضا ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام إلكترونياً



مكة المكرمة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحديث النظام الخاص بقياس رضا ضيوف الرحمن وذلك بتوزيع ألواح (QR) داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالمعتمرين والمصلين وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.

وأكد مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفران الهذلي، أن هذه الخدمات تأتي ضمن قياس الجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي،التي تشدد على حسن استقبال ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة في بيئة صحية آمنة, وذلك بما يراعي سلامتهم, وتحقيق كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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09:48ت م

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