السعودية اليوم / القافلة الزراعية الإرشادية في محافظة محايل تختتم أنشطتها



أبهـا 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

اختتمت القافلة الزراعية الإرشادية أمس، أنشطتها في محافظة محايل عسير، مقدمةً الكثير من الخدمات الزراعية للمزارعين والنحالين.

وهدفت القافلة التي استمرت ثلاثة أيام إلى زيادة الوعي بأهمية الزراعة، وتنمية دور المزارعين وتطوير مهاراتهم، وتقديم الخدمات التسويقية للأسر المنتجة والمزارعين والنحالين، من خلال تقديم ورش العمل التطبيقية والإرشادية والزراعية.

يُذكر أن القافلة شملت 40 ركناً، شارك فيها عدد من الأسر المنتجة والنحالين وأصحاب المشاتل الزراعية والجهات الحكومية ذات الصلة.

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08:30ت م

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