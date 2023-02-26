السعودية اليوم / "الأرصاد ": سحب رعدية ممطرة على محافظة المهد



المدينة المنورة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـسادسة مساءً.

// انتهى //

08:25ت م

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