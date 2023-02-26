السعودية اليوم / أكثر من ٣٠٠ الف طالب وطالبة بمنطقة المدينة المنورة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني



المدينة المنورة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة اليوم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1444هـ التي تستمر لمدة خمسة أيام.

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في ما يقرب ١٤٠٠ منشأة تعليمية, وتجهيز كل ما يتعلق بآلية الاختبارات, وإبلاغ التعليمات للمدارس بأهمية الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، وتطبيق لائحة الاختبارات ، والتأكيد على ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام وجودهم خلال الفترة ما بين الاختبارات.

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07:32ت م

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