السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة



سيدني 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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03:32ت م

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