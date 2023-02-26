السعودية اليوم / سفارة المملكة في برازيليا تعرب عن تعازي المملكة للبرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساوباولو



برازيليا 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

عبرت سفارة المملكة العربية

وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.

// انتهى //

02:01ت م

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برازيليا 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسعبرت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا عن تعازي المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساو باولو.وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //02:01ت م0005

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