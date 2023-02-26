فني رعاية بدلا من مساعد ممرض - #عاجل

استحدثت وزارة الصحة وظيفة فني رعاية، لخدمة المستفيد بالمنشآت الصحية، وبدأت تدريبهم على العمل من خلال دورات وبرامج معتمدة، ليحلوا بديلا عن مساعد الممرض، أو العاملين بحملة مؤهلات الدبلوم، في العيادات والأقسام الطبية المختلفة.

برنامج إرشادي

بدأ تجمع المدينة المنورة الصحي كأول المناطق، بتدريب قرابة 60 موظفة على العمل بتلك الوظيفة للانخراط بالعمل.

ونفذت إدارة التمريض أول برنامج إرشادي للدفعة الأولى، من تخصص فني رعاية المرضى، للمساعدة في تحسين خدمات التمريض، وتجربة المرضى ومرافقيهم بمنشآت التجمع بالمنطقة.

برامج التحول

ويعني مسمى فني رعاية مرضى، بتقديم الخدمة للمستفيد في العيادات والأقسام الطبية المختلفة، بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتم تدريبهم وتطوير قدراتهم، عن طريق برامج متخصصة أهمها برنامج «مكن»، الذي تقدمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بإشراف من وزارة الصحة، ونفذته المدينة المنورة ضمن برامج التحول الوطني في القطاع الصحي.

هيئة التخصصات

ويهدف برنامج «مكن» الذي تقدمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى تقديم الرعاية والدعم الضروري، لمختلف أنواع الإجراءات المخططة من قبل المرضى، وتقديم الرعاية المبكرة للنساء في مرحلة ما قبل الزواج إلى ما بعد الولادة، ويهدف كذلك إلى تقديم المعرفة التي تعزز الوقاية، لخفض معدل الإصابة بالأمراض، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمشكلات الطارئة في الوقت المناسب، ودعم خدمات رعاية الأمراض المزمنة، وإرشاد الأفراد للتعامل مع أمراضهم.