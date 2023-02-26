69 اختراقا للبيئة يوميا - #عاجل

صدارة الجولات
تصدرت الرياض إجمالي التراخيص والجولات الرقابية بـ308 جولات وتراخيص، وحلت الشرقية ثانيا بـ267، ومكة المكرمة ثالثا بـ189، والمدينة المنورة رابعا بـ136، وفرع الجنوبية خامسا بـ94، وفرع الشمالية سادسا بـ91، وفرع جازان سابعا بـ89 جولة وتصريحا.
8 مبادرات
يعمل مركز الالتزام البيئ على خدمة دوت الخليج والمجتمع، لتعزيز استدامة البيئة من خلال 9 مبادرات ممثلة في: إعادة تأهيل البؤر الملوثة، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، وحماية البيئة البحرية والساحلية، وبرنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، وتقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، ومراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية وإعادة تأهيله، وتطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية.
أنشطة رقابية
تمثلت أبرز الأنشطة التي تستوجب الرقابة على المياه، ويتم تصريفها مباشرة إلى الأوساط البيئية في: محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ذات الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز 60م³ في اليوم، ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي، والأنشطة الصناعية التي لديها وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، ومحطات تحلية مياه البحر المالحة، وأنشطة مصرحة بيئيا لحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.
رقابة وتصاريح
347 حالات عدم التزام بيئي في أسبوع
1174 جولة رقابية
171 إصدار ترخيص
9 مبادارات بيئية
5 أنشطة تستوجب الرقابة على المياه
الأكثر جولات وتراخيص
الرياض: 308
الشرقية: 267
مكة: 189
المدينة: 136
الجنوبية: 94
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