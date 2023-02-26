69 اختراقا للبيئة يوميا - #عاجل

بلغت حالات عدم الالتزام البيئي خلال الأسبوع الماضي، 347 حالة، بواقع 69 اختراقا للبيئة يوميا، في وقت استنفرت الرقابة البيئية جهودها في تنفيذ 1174 جولة، وإصدار 171 تصريحا وترخيصا بيئيا.

صدارة الجولات

تصدرت الرياض إجمالي التراخيص والجولات الرقابية بـ308 جولات وتراخيص، وحلت الشرقية ثانيا بـ267، ومكة المكرمة ثالثا بـ189، والمدينة المنورة رابعا بـ136، وفرع الجنوبية خامسا بـ94، وفرع الشمالية سادسا بـ91، وفرع جازان سابعا بـ89 جولة وتصريحا.

8 مبادرات

يعمل مركز الالتزام البيئ على خدمة دوت الخليج والمجتمع، لتعزيز استدامة البيئة من خلال 9 مبادرات ممثلة في: إعادة تأهيل البؤر الملوثة، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، وحماية البيئة البحرية والساحلية، وبرنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، وتقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، ومراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية وإعادة تأهيله، وتطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية.

أنشطة رقابية

تمثلت أبرز الأنشطة التي تستوجب الرقابة على المياه، ويتم تصريفها مباشرة إلى الأوساط البيئية في: محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ذات الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز 60م³ في اليوم، ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعي، والأنشطة الصناعية التي لديها وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، ومحطات تحلية مياه البحر المالحة، وأنشطة مصرحة بيئيا لحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.

رقابة وتصاريح

347 حالات عدم التزام بيئي في أسبوع

1174 جولة رقابية

171 إصدار ترخيص

9 مبادارات بيئية

5 أنشطة تستوجب الرقابة على المياه

الأكثر جولات وتراخيص

الرياض: 308

الشرقية: 267

مكة: 189

المدينة: 136

الجنوبية: 94