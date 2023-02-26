السعودية اليوم / "الجوازات" تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني الكويتي



الرياض 6 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس

شاركت المديرية العامة للجوازات بإداراتها في المنافذ الجوية والبرية في الاحتفاء باليوم الوطني الـ (62) لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشَّحت منصات الجوازات في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة العربية

//انتهى//

00:12ت م

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الرياض 6 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسشاركت المديرية العامة للجوازات بإداراتها في المنافذ الجوية والبرية في الاحتفاء باليوم الوطني الـ (62) لدولة الكويت الشقيقة.وتوشَّحت منصات الجوازات في مطارات المملكة والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث رحَّبت "الجوازات" بالمسافرين القادمين إلى المملكة، وتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين، للتعبير عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، ومدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادةً وشعباً.//انتهى//00:12ت م0001

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