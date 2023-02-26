السعودية اليوم / العاصمة القطرية تشهد حفل التدشين الرسمي باختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023



الدوحة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

شهدت العاصمة القطرية اليوم حفل التدشين الرسمي للمنظمة العربية للسياحة باختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023، وذلك بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي يصادف 25 فبراير.

وشهد حفل التدشين، مراسم تسليم مفتاح عاصمة السياحة العربية لرئيس قطر للسياحة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، من قبل المنظمة العربية للسياحة.

وحضر الحفل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء من الدول الشقيقة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى قطر.

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23:02ت م

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