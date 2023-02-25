شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلق على إحرازه هاتريك في شباك ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الثلاثية التي أحرزها في شباك ضمك، بدوري روشن السعودي.

وعبر النجم البرتغالي عن سعادته البالغة، بقيادة فريقه لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز أمام ضمك، بهاتريك منه، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لقناة SSC الناقل الرسمي للدوري، بعد المباراة: "أنا سعيد جدا بأرقامي هنا، لكن الأهم من ذلك ما يحققه الفريق، نحن نقدم جهدا كبيرا".

وتابع رونالدو: "تأقلمت مع الفريق بنسبة أكبر، وهذا أمر يسعدني، الآن أفهم أدوار اللاعبين جيدا، وخطوة تلو الأخرى سنصل إلى أعلى مستوى ممكن".

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 8 في مشواره بالدوري السعودي اليوم، سجل غالبيتها في مباراتي الوحدة بالجولة 16 واليوم ضد ضمك.

ووقع رونالدو على سوبر هاتريك في فوز النصر على الوحدة، برباعية نظيفة، قبل أن يحرز ثلاثية جديدة اليوم، حيث أحرز أول أهدافه من ركلة جزاء، في التعادل 2-2 مع الفتح بالجولة الخامسة عشر.