قاعات الاختبارات تستقبل 6 ملايين طالب وطالبة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يؤدي نحو 6 ملايين طالب وطالبة (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي) اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي. وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل عند الـ7 صباحا، فيما تجرى اختبارات الغائبين بعذر للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونظام المقررات في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث.

وأكدت وزارة التعليم أن جميع الإدارات المعنية ومكاتب التعليم أكملت استعداداتها لانطلاق الاختبارات التحريرية، وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس، وأن المشرفين والمشرفات سيتابعون سير وأداء الاختبارات ميدانيا خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات. وأشارت إلى أن رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس العاشر من شعبان الجاري.

وكانت جميع الإدارات في المناطق بقطاعيها (البنين والبنات)، أنهت استعدادها بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، ضمن الخطط التشغيلية من خلال تجهيز وتهيئة كل المدارس لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف التحكم «الكنترول»، فضلا عن الإرشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.

وعملت إدارة الاختبارات والقبول على تطبيق التوجيهات المتعلقة بالاختبارات، منها لائحة تقويم الطالب، مع تطبيق الدليل الإرشادي للتقويم والقبول في نظام المسارات، واستكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية (الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال) في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول، واستكمال البرامج العلاجية للطلاب والطالبات في الوقت المحدد، وحث المدارس على تنفيذها، مع التأكيد على تحديد المهام والمسؤوليات للجان في الاختبارات.

كيف نتخلص من قلق الاختبارات؟







تجنب الإكثار من المنبهات (القهوة والشاي)



تناول الغذاء الصحي



ممارسة الرياضة



الحصول على النوم الكافي



العمل على تنظيم الوقت



التدريب على الاختبارات



نصائح وملاحظات





الاطلاع على الاسم ومعرفة اللجنة قبل الحضور للمدرسة



منع إحضار الكتب والملخصات إلى المدرسة



التقيد بلبس الكمامة لمن لديه أعراض صحية



الالتزام بالزي الرسمي وعدم دخول أي طالب باللبس الرياضي



إحضار جميع الأدوات وأهمها (قلم رصاص)



الجدول الزمني

الاختبارات





الاحد 6 شعبان بداية الاختبارات



الخميس 10 شعبان نهاية الاختبارات



الاجازات

إجازة الفصل الدراسي الثاني





من نهاية الخميس 10 شعبان إلى السبت 19 شعبان 1444



10 أيام إجازة الفصل الثاني



بداية دراسة الفصل الدراسي الثالث