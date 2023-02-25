التزام سعودي بدعم سلامة المرضى محليا ودوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل التزام المملكة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليا وعالميا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم، وترحب بالشراكات واسعة النطاق في التعلم والتدريب والتعليم المتبادل.

وشارك الوزير في المؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى في مدينة مونترو السويسرية أمس الأول، وأوضح أن المملكة لعبت على الصعيد العالمي دورا فاعلا في جميع مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السابقة، واستضافت القمة الرابعة التي أدت إلى إصدار «إعلان جدة»، كما لعبت المملكة دورا رئيسا في تقديم وإقرار العمل العالمي بشأن قرار سلامة المرضى خلال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

وأضاف، «إن من الأمثلة الواضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين للمرة الأولى خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020، كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017؛ بهدف التركيز على مبادرات سلامة المرضى مع رؤية طويلة الأجل لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانا للجميع»، مشيرا إلى أنه في عام 2020، أصبح المركز السعودي لسلامة المرضى مركزا متعاونا مع منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.