جامعة فلوريدا ترشح طالبة سعودية لجائزة التميز الأكاديمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشحت جامعة فلوريدا تك في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الطالبة السعودية أميرة السلمي لجائزة الطالبة المتميزة التي تمنحها الجامعة سنويا للطلاب المتفوقين والنشطين الذين قدموا إسهامات أكاديمية ومجتمعية.

وقالت العميدة لمكتبة إيفانز منسق برنامج المنافسة الثقافية نانسي إي جارمر: «إن هذا الترشيح يأتي عطفا على إنجازاتها الأكاديمية، إضافة إلى التزامها وتفانيها في خدمة النادي مثل إنشاء مستند باللغة العربية للطلاب السعوديين الجدد يشبه إلى حد كبير ما قد ينشئه أمين المكتبة كدليل بحث للطلاب في الواقع، مبينة أنها طلبت من أحد أمناء المكتبات الجدد إنشاء دليل بحث مماثل باللغة الإنجليزية لجميع الطلاب الجدد باستخدام نموذج أميرة، إذ يحتوي المستند على جدول محتويات ثم يحدد ويفصل جميع الأنظمة والبرامج الضرورية التي يحتاج الطلاب إلى تعلمها ليكونوا ناجحين في الجامعة، فضلا عن تقويم الفصل الدراسي باللغة العربية لتكون بمثابة أدلة إلى تقويم الجامعة الأكاديمي مع الأيام التي تغلق فيها الجامعة والعطلات العربية وكذلك المواعيد النهائية للتأشيرات والهجرة والمواعيد النهائية للمسجلين.

وأضافت «يعد توفير هذه المعلومات للطلاب السعوديين بلغتهم الأولى بمثابة مساهمة قيمة لنقل المعرفة وزيادة الوصول إليها».

وأكدت أنها واحدة من أكثر الطلاب الذين قابلتهم تفاعلا ومشاركة للأفكار وأحدث المشاريع التي تعزز منظمتها الطلابية الدولية، كما أنها شغوفة بمشاركة ثقافة المملكة العربية السعودية القوية مع مجتمع الجامعة وجداول الأحداث الخاصة.

لماذا تم ترشيحها؟







إنجازاتها الأكاديمية



التزامها وتفانيها في خدمة النادي مثل: