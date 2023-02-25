طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز في تحدي علوم المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز طلاب المملكة بـ4 جوائز في مسابقة «تحدي علوم المستقبل» الافتراضية لعام 2022 بموسمها الثاني، التي تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وتستهدف الطلاب والطالبات الموهوبين والمتفوقين ضمن فئتي الناشئين والمحترفين، في مجال العلوم والتكنولوجيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

وحقق أبناء وبنات الوطن المشاركون من وزارة التعليم 4 ميداليات، حيث حصل كل من: مكي زكري وأمين سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض على جائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين، وفاز حكيم العمودي وإبراهيم رفاعي من إدارة تعليم جازان بجائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين، وكذلك فاز فريق مكون من: عبدالعزيز الحضيف، فيصل الرشيدان، تميم القفاري من إدارة تعليم الرياض بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين، فيما حصد الفريق الذي يضم: جهاد الجهني، يوسف الفقيه، عبدالرحمن الدريبي من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.

وشاركت وزارة التعليم في مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي تهدف إلى تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات، وذلك من خلال 222 طالبا وطالبة من الموهوبين ضمن 89 فريقا، من إجمالي 605 طلاب وطالبات شاركوا من دول الخليج يمثلون 250 فريقا، ضمن فئات الفرق المشاركة؛ بطل تحدي علوم المستقبل للفرق، أفضل مصمم، أفضل مبتكر، أفضل مهندس، وأفضل مقدم.

المسابقة







تهدف لتعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء



التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات



222 طالبا وطالبة من الموهوبين ضمن 89 فريقا



605 طلاب وطالبات شاركوا من الخليج يمثلون 250 فريقا



فئات الفرق المشاركة