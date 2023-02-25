طلاب المملكة يحصدون 4 جوائز في تحدي علوم المستقبل

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وحقق أبناء وبنات الوطن المشاركون من وزارة التعليم 4 ميداليات، حيث حصل كل من: مكي زكري وأمين سجيني من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض على جائزة بطل تحدي علوم المستقبل لفئة الناشئين، وفاز حكيم العمودي وإبراهيم رفاعي من إدارة تعليم جازان بجائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين، وكذلك فاز فريق مكون من: عبدالعزيز الحضيف، فيصل الرشيدان، تميم القفاري من إدارة تعليم الرياض بجائزة أفضل مهندس لفئة الناشئين، فيما حصد الفريق الذي يضم: جهاد الجهني، يوسف الفقيه، عبدالرحمن الدريبي من أكاديمية طويق وإدارة تعليم الرياض جائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين.
وشاركت وزارة التعليم في مسابقة «تحدي علوم المستقبل» التي تهدف إلى تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات، وذلك من خلال 222 طالبا وطالبة من الموهوبين ضمن 89 فريقا، من إجمالي 605 طلاب وطالبات شاركوا من دول الخليج يمثلون 250 فريقا، ضمن فئات الفرق المشاركة؛ بطل تحدي علوم المستقبل للفرق، أفضل مصمم، أفضل مبتكر، أفضل مهندس، وأفضل مقدم.
المسابقة
- تهدف لتعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
- التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات
- 222 طالبا وطالبة من الموهوبين ضمن 89 فريقا
- 605 طلاب وطالبات شاركوا من الخليج يمثلون 250 فريقا
فئات الفرق المشاركة
- بطل تحدي علوم المستقبل للفرق
- أفضل مصمم
- أفضل مبتكر
- أفضل مهندس
- أفضل مقدم
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