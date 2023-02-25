معرض لتوظيف خريجي تقني عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير غدا معرض كفاءات تقني، لتوظيف خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وذلك في مقر الكلية التقنية الثانية بأبها، والكلية التقنية للبنين ببيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل . وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن المعرض الذي يستهدف خريجي الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الثانوية الصناعية، يأتي ضمن اهتمامات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث عن فرص وظيفية للخريجين من منسوبيها في سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيرا إلى أن المعارض الثلاثة تضم 98 من قطاعات الأعمال والشركات، وعرض 2500 وظيفة لخريجي التدريب التقني والمهني، كما سيشهد توقيع 7 اتفاقيات توظيف، إضافة إلى تنفيذ 30 دورة تدريبية للمتقدمين والمتقدمات.

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