بدء الاختبارات والنتائج الخميس

تنطلق الاحد، اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1444، للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية ولمدة أسبوع، حيث سيكون الخميس نهاية الأسبوع موعد إعلان النتائج، وبدء الإجازة الفصلية للطلاب، والتي تمتد لأسبوع قبل العودة لاستكمال العام الدراسي، بالفصل الدراسي الثالث.

لجان مشرفة

ويؤدي الطلاب اختباراتهم في كل يسر وسهولة، بعد انتهاء جميع إدارات التعليم من التهيئة والاستعداد الأمثل، بداية الأسبوع الماضي للاختبارات النهائية، وتوزيع الطلاب والأسماء والكشوف، وتشكيل اللجان المشرفة والمباشرة على عمل الاختبارات.

تعليمات وإرشادات

واستكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها، لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول، على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات، والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات.

في حين تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات، أثناء الاختبارات بوجود مختصين، وفتح خطط مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة، فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية، خططها لتنفيذها غدا خلال فترة الاختبارات، من خلال تواجد أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.