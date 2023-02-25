وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن إدارتي التوجيه والإرشاد بقطاعي البنين والبنات، تقدمان خدمة متخصصة للتعامل الإيجابي مع الطلبة وأولياء الأمور فضلًا عن منسوبي التعليم عبر تقديم سلسلة من الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية من قبل مختصين من مشرفي ومشرفات إدارتي التوجيه والإرشاد ومكاتب التعليم على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج والذي يقدم خدماته طيلة فترة العام الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر 6000 اتصال لتعليم الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.