6000 اتصال لتعليم الشرقية

تلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، خلال العام الدراسي الماضي، أكثر من 6000 اتصال من قبل المستفيدين، من برنامج الهاتف الاستشاري المركزي «اسألني» والهاتف الإرشادي، والذي تسعى من خلاله إلى دفع وتجويد عجلة العملية التربوية والتعليمية والتي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على أبنائها الطلبة.

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن إدارتي التوجيه والإرشاد بقطاعي البنين والبنات، تقدمان خدمة متخصصة للتعامل الإيجابي مع الطلبة وأولياء الأمور فضلًا عن منسوبي التعليم عبر تقديم سلسلة من الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية من قبل مختصين من مشرفي ومشرفات إدارتي التوجيه والإرشاد ومكاتب التعليم على الخط الهاتفي المخصص للبرنامج والذي يقدم خدماته طيلة فترة العام الدراسي.