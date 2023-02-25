السعودية اليوم / 230 ألف طالبٍ وطالبةٍ بعسير يؤدُّون اختبارات نهاية الفصل الثاني غداً



أبهـا 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في 1250 مدرسة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي يوم غد الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري،أن الإدارة أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات" لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، كما خصَّصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

// انتهى //

21:57ت م

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