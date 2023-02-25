شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب هاتريك كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، من إحراز هاتريك لفريقه، في شباك ضمك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وحقق النصر السعودي فوزًا أمام نظيره ضمك، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيد التهديفي للهدف رقم 8، أحرزهم خلال أربعة مباريات.

ويتواجد في صدارة هدافي الدوري السعودي، أنديرسون تاليسكا لاعب النصر، والذي يمتلك 13 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1/ أنديرسون تاليسكا (النصر): 13 هدفًا

2/ كارلوس جونيور (ألشباب): 12 هدفًا

3/ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد): 11 هدفًا

4/ فراس البريكان (الفتح): 9 أهداف

5/ أوديون إيجالو (الهلال)، كريستيانو رونالدو (النصر): 8 أهداف

6/ كريستيان جوانكا (الشباب): 7 أهداف

7/ أنطواني نواكايمي (الفيحاء)، يوسف الشمري (الباطن)، أمير سعيود (الطائي): 6 أهداف

8/ سعد بقير (أبها)، سانتي مينا (الشباب)، العربي هلال سوداني (ضمك): 5 أهداف