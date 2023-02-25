شكرا لقرائتكم خبر تقنيات عالمية تؤمن وصول «زمزم» لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتضمن تقنيات عالمية لتأمين إيصال مياه زمزم، تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال منظومتها الخدمية على تقديم خدمات متنوعة هدفها إعانة القاصدين والزوار على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومن تلك الخدمات المباركة خدمة سقيا ماء زمزم.

وتشرف الرئاسة على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آليا بأحدث التقنيات العالمية، وذلك حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر.

وتمر رحلة المياه المباركة من بئر زمزم وصولا لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل عدة هي: التنقية والتعقيم وذلك بضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة 360 م3 بالساعة، وسحب مياه زمزم من البئر وضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يقوم بدوره بتخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم، ثم إرسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم وإلى محطة سبيل الملك عبدالعزيز، ثم مرحلة ضخ المياه المسحوبة من المضختين.

بعد ذلك تأتي مرحلة تخزن المياه من البئر وذلك في خزانات ذات سعة 5000م3 وهو مقسم إلى جزأين ومبني من الخرسانة المسلحة، ثم مرحلة تنقية المياه بعد عملية تخزين المياه، يتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة مياه زمزم وإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر.

رحلة مياه زمزم

