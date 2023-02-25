تقنيات عالمية تؤمن وصول «زمزم» لضيوف الرحمن

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وتشرف الرئاسة على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آليا بأحدث التقنيات العالمية، وذلك حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر.
وتمر رحلة المياه المباركة من بئر زمزم وصولا لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل عدة هي: التنقية والتعقيم وذلك بضخ المياه الخام من بئر زمزم عن طريق مضختين عملاقتين بقدرة 360 م3 بالساعة، وسحب مياه زمزم من البئر وضخها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مياه زمزم، والذي يقوم بدوره بتخزين المياه وإجراء أعمال التعقيم، ثم إرسال مياه زمزم إلى محطة خزان زمزم وإلى محطة سبيل الملك عبدالعزيز، ثم مرحلة ضخ المياه المسحوبة من المضختين.
بعد ذلك تأتي مرحلة تخزن المياه من البئر وذلك في خزانات ذات سعة 5000م3 وهو مقسم إلى جزأين ومبني من الخرسانة المسلحة، ثم مرحلة تنقية المياه بعد عملية تخزين المياه، يتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة مياه زمزم وإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر.
رحلة مياه زمزم
- التنقية والتعقيم
- سحبها من البئر
- ضخها لمشروع الملك عبدالله
- تخزين المياه وتعقيمها
- إرسالها إلى محطة خزان زمزم
- ضخ المياه عبر خطوط النقل
- فلترة المياه وتنقيتها
- نقلها إلى خزاني كدي ومصنع الإنتاج
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