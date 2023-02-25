عرض أحدث المستجدات في أمراض كهرباء القلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات مؤتمر «نظم القلب الخليجي الخامس بجدة»، الذي يستعرض على مدى يومين أحدث المستجدات في أمراض كهرباء القلب، سواء من عمليات أو تقنيات جديدة أو تشخيص الأمراض بالطرق الحديثة، بمشاركة 70 طبيبا من جميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس المؤتمر رئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لنظم القلب الدكتور نعيم الشعيبي، أن مؤتمر هذا العام شهد عرضا مباشرا لعمليتين نوعيتين: إحداهما، من مستشفى الملك فهد بجدة والأخرى من مركز الأمير سلطان بالرياض، وهي عمليات تتم بطرق حديثة وتقنيات لم يمر على استخدامها أكثر من عام.

كما أقيم على هامش المؤتمر فعالية (نبضة 3) التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بأمراض القلب المختلفة بغرض الوقاية منها، وذلك خلال الندوات التعريفية بمشاكل ومضار التدخين والسمنة، إضافة إلى العلاج الوقائي من جميع الأمراض التي قد تؤدى لأمراض القلب، مثل السكر وارتفاع الضغط وزيادة نسبة الدهون.