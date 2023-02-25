10 وظائف صحية سيزداد الطلب عليها فــــــي المستقـــــبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ســلطت جائحــة كورنــا الضــوء علــى المجــال الصحــي، ومــدى حاجتــه لكثيــر مــن الوظائــف، ومنهـا الناشـئة، حيـث اسـتمر الطلـب علـى العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة خـال وبـاء 19-COVID. وحســب بعــض المواقــع المهتمــة بالتوظيــف، ظهــرت الحاجــة إلــى الوظائــف التــي مــن المتوقــع أن تحصــد ارتفاعــا نســبيا فــي الســنوات المقبلــة. الوظيفة: التثقيف الصحي يثقــف العاملــون فــي هــذا المجــال الجمهــور بالعــادات الصحيــة، ويمكــن لهؤلاء العمــل فــي أماكــن عــدة بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الربحيــة ومرافــق الرعايــة الصحيــة والكليــات. يـؤدون أدوارا مختلفـة فـي أماكـن مختلفـة. علـى سـبيل المثـال، قـد تقـوم الوكالات الحكوميــة بتنفيــذ حمـلات لتشــجيع النــاس علــى التطعيــم، فــي حيــن أن اختصاصي التوعيــة الصحيــة فــي القطــاع الخــاص قــد يخلقــون حوافــز لجعــل الموظفيــن أكثــر نشــاطا. الوظيفة : أخصائي الصحة والسلامة الفنية والمهنية يقــوم أخصائيــو الصحــة والســامة المهنيــة والفنيــون بفحــص وتقييــم المعــدات وأفضــل الممارســات فــي أماكــن العمــل. يتأكــد هــؤلاء المهنيــون مــن أن أصحــاب العمــل يتبعــون اللوائــح الحكوميــة ومعاييــر الســلامة. ويعمــد بعــض المتخصصيــن إلــى إنشــاء وتنفيــذ برامــج تدريــب علــى الســلامة، وتعليــم أصحــاب العمــل والموظفيــن حــول بروتوكــولات الحــوادث المناســبة، واسـتخدام المعـدات بشـكل صحيـح، إضافـة إلـى ذلـك، يضمـن أخصائيـو الصحـة والســامة المهنيــة معاملــة الموظفيــن بشــكل عــادل وآمــن، مع ضمان الوصــول إلــى المــواد المناســبة مثــل القفــازات والادوات الواقيــة. الوظيفة : الاحصاء الحيوي يركــز علمــاء الاحصاء الحيويــون علــى العالقــات بيــن البيانــات البيولوجيــة للكائنـات الحيـة. علـى سـبيل المثـال، قـد يـدرس الاحصائي الحيـوي العالقـات بيــن ألام وجنينهــا وانتقــال الأمراض بينهمــا. بالاستفادة مــن معرفــة الخبــراء فــي الاحصاء والرياضيــات وعلــوم الكمبيوتــر، يقــوم الاحصائيون الحيويــون بتفســير الاحصاءات والبيانــات التــي يتــم جمعهــا عــادة أثنــاء الدراســات الطبيــة. قــد يخطــط الاحصائيون الحيويـون أيضـا للبحـث وإجـراء الدراسـات ومراقبتهـا وجمـع البيانـات الخاصة بهــم. عــادة، يعمــل الاحصائيون الحيويــون فــي فريــق، ويجــب عليهــم توصيــل النتائــج مــع الاخرين الوظيفة: عالم الأوبئة للتحقيــق فــي قضايــا الصحــة العامــة، يــدرس علمــاء الأوبئة الانماط لتحديــد أســباب الاصابات والامراض. يســتخدم علمــاء الأوبئة الابحاث لتخطيــط الدراســات وتوجيههــا للكشــف عــن أســباب مشــاكل وأمــراض الصحـة العامـة. مـن المتوقـع أن تـزداد الحاجـة إلـى علمـاء الاوبئة ويمكـن تســريعها مــن خــال أبحــاث 19-COVID. يتخصــص كثيــر مــن علمــاء الاوبئة فــي مجــال معيــن مــن الدراســة، مثــل الصحــة البيئيــة أو صحــة الأم أو الصحــة العقليــة. هنــاك طلــب علــى علمــاء الاوبئة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجالات، بمــا فــي ذلــك الصناعــات الخاصـة والمنظمـات غيـر الربحيـة ومنظمـات الصحـة العامـة، مثـل مراكـز الســيطرة علــى الامراض والوقايــة منهــا. الوظيفة : مدير الخدمة الاجتماعية والمجتمعية عــادة مــا يشــرف مديــرو الخدمــات الاجتماعية والمجتمعيــة علــى العمــال الذيــن يقدمــون خدمــات مباشــرة للجمهــور. خــال العمــل مــع المجتمــع وأصحــاب المصلحــة الاخرين، يقومــون بإنشــاء وإدارة المشــاريع والبرامــج والمنظمــات المصممــة لدعــم الصحــة العامــة. يحــدد المديــرون الاجتماعيون والمجتمعيــون أيضــا فعاليــة المشــاريع والمبــادرات، لاتخاذ قــرارات مهمــة حــول البرامــج الصحيــة. تتوفــر مناصــب لمديــري الخدمــات الاجتماعية والمجتمعيــة فــي كل مــن المنظمــات الصغيــرة والكبيــرة. قــد يتخصــص هؤلاء المديــرون فــي خصائــص ديموغرافيــة معينــة، مثــل الاطفال أو أولئــك الذيــن يعانــون مــن التشــرد، أو قــد يعملــون فــي مجـالات محــددة للحاجــة، مثــل تعاطــي المخــدرات أو الصحــة العقليــة. الوظيفة : استشاري الرعاية الصحية والمجتمعية يتــم تعييــن مستشــاري الرعايــة الصحيــة مــن قبــل مؤسســات الرعايــة الصحيـة، لفحـص شـركة طبيـة وإيجـاد طـرق لتحسـين الانتاج. خـلال تحليـل البيانـات وتفسـيرها. ينظـر مستشـارو الرعايـة الصحيـة فـي أرقـام الشـركة ويقدمــون طرقــا لزيــادة الكفــاءة والانتاجية. يمكــن لمستشــاري الرعايــة الصحيــة العمــل كموظفيــن متعاقديــن، خـلال وكالــة أو كمقاوليــن مســتقلين. الوظيفة : مدير المستشفى يتوقـع مكتـب إحصـاءات العمـل ارتفـاع الطلـب علـى مسـؤولي المستشـفيات بيــن عامــي 2019 و2029 يقــوم هؤلاء المتخصصــون بإنشــاء الميزانيــات وتنســيق الخدمــات الطبيــة، وتوظيــف الاطباء وغيرهــم مــن المهنييــن الطبييــن. يحافــظ مســؤولو المستشــفيات علــى تشــغيل المستشــفيات بكفــاءة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة، بينمــا يســعون جاهديــن للحفــاظ علــى أفضــل رعايـة ممكنـة للمرضـى. تتوفـر هـذه المناصـب القياديـة فـي المستشـفيات الكبيــرة أو الصغيــرة وفــي المراكــز الطبيــة الخاصــة. عــادة ، يحتــاج مديــرو المستشــفيات إلــى ســنوات مــن الخبــرة فــي العمــل فــي منشــأة طبيــة. الوظيفة : إحصائي المسح قــد يســاعد خبــراء الاحصاء الذيــن يعملــون فــي مجــال الصحــة العامــة فــي إنشــاء اســتبانات متعلقــة بموضوعــات مثــل التغذيــة والتماريــن الرياضيــة والعــادات الاخرى المتعلقــة بالصحــة. يقــوم هؤلاء المحترفــون بعــد ذلــك بجمــع البيانــات وتفســيرها لإنشاء التقاريــر. غالبـا مـا يعمـل خبـراء الاحصاء كجـزء مـن فريـق. يجـب عليهـم إنشـاء تقاريـر مكتوبـة متماسـكة، وأن يكونـوا قادريـن علـى تقديـم النتائـج التـي توصلـوا إليهـا. مـع اسـتمرار زيـادة الطلـب علـى الرعايـة الصحية، يمكـن لخبـراء الاحصاء أن يلعبـوا دورا لا يقـدر بثمـن فـي تحسـين جـودة الرعايـة الصحية للافراد. الوظيفة: عالم التجارب السريرية عنــد إجــراء البحــوث الطبيــة، يمكــن لعلمــاء الابحاث الســريرية العمــل فــي مجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات والوكالات الحكوميـة وشـركات الادوية. غالبـا مـا يعمـل هؤلاء العلمـاء فــي المختبــرات، بحثــا عــن طــرق أفضــل لتحديد الامراض وعلاجها. علــى الرغــم مــن أن التحــول إلــى عالــم أبحــاث ســريرية يتطلــب تعليمــا متقدمــا، إلا أن هؤلاء المهنييــن يلعبــون دورا مهمــا فــي فهــم الامراض وكيفيــة علاجها. الوظيفة: ممرض صحة عامة تقــدم ممرضــات الصحــة العامــة الرعايــة والتعليــم للمجتمعــات. غالبــا مــا تعتمـد الخدمـات والتدريـب الـذي يقدمونـه علـى السـكان الذيـن يخدمونهـم. علــى ســبيل المثــال، قــد تتأكــد ممرضــات الصحــة العامــة مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الصحيــة، أو إبــلاغ المجموعــات بالتطعيمــات، أو تقديــم تدريــب مــا قبــل الولادة. إلـى جانـب واجبـات التمريـض النموذجيـة، مثـل إدارة خدمـات الرعايـة الصحيـة للمرضــى، يمكــن لهــؤلاء المهنييــن أيضــا العمــل مــع الوكالات الحكوميــة لإدارة ميزانيـات برامـج صحـة المجتمـع أو الدعـوة إلـى خدمـات صحيـة أفضـل للسـكان المحروميـن

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