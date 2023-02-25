السعودية اليوم / زلزال جديد بقوة 2ر5 درجات يضرب إقليم نيغدة في تركيا



أنقرة 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم "نيغدة" الواقع بمنطقة الأناضول التركية.

وأفاد مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل اليوم، أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضرَّرت من الزلزال.

وقبل هذا الزلزال، كانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قد أعلنت عن سبع هزات ارتدادية على الأقل بقوة أكثر من أربع درجات منذ مساء الجمعة في تركيا، بما في ذلك الجنوب الذي ضربه الزلزال.

وقال عمدة "نيغدة" إمرة أزوديمير،في تصريح :إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار بعد.

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21:39ت م

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