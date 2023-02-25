يوم التأسيس / ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يحضرون فعالية "مسيرة التأسيس"



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

حضر ضيوف المنتدى السعودي للإعلام مساء أمس فعالية "مسيرة التأسيس"، التي نظمتها وزارة الثقافة على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالرياض.

واشتملت الفعالية على عروض عسكرية ، و فنية شعبية، ومجسّمات تُمثِّل القيم والعناصر الثقافية

وتعرَّف ضيوف المنتدى من خلال الفعالية على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مناطق المملكة المختلفة، عبر عدد من الأنشطة والفعاليات المقدمة في الاحتفاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وتأتي مشاركة وحضور ضيوف المنتدى السعودي للإعلام لفعالية "مسيرة التأسيس"، ضمن البرامج التي ينظِّمُها المنتدى لضيوفه؛وكذلك لتعريفهم بالإرث التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة.

// انتهى //

21:18ت م

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الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسحضر ضيوف المنتدى السعودي للإعلام مساء أمس فعالية "مسيرة التأسيس"، التي نظمتها وزارة الثقافة على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول بالرياض.واشتملت الفعالية على عروض عسكرية ، و فنية شعبية، ومجسّمات تُمثِّل القيم والعناصر الثقافية السعودية وتعرَّف ضيوف المنتدى من خلال الفعالية على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مناطق المملكة المختلفة، عبر عدد من الأنشطة والفعاليات المقدمة في الاحتفاء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وتأتي مشاركة وحضور ضيوف المنتدى السعودي للإعلام لفعالية "مسيرة التأسيس"، ضمن البرامج التي ينظِّمُها المنتدى لضيوفه؛وكذلك لتعريفهم بالإرث التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة.// انتهى //21:18ت م0086

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