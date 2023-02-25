يوم التأسيس / الملحقية الثقافية السعودية لدى إيرلندا ونادي الطلبة يحتفلان بذكرى يوم التأسيس



لندن 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أقامت الملحقية الثقافية ونادي الطلبة السعوديين في إيرلندا بمقر البعثة اليوم، احتفالاً بذكرى يوم التأسيس، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، والملحق الثقافي السعودي في دبلن الدكتورة فهدة آل الشيخ، وأعضاء البعثة والطلبة الدارسين.

وتضمَّن الحفل، مواد مرئيةً عن تاريخ وإرث المملكة، فيما قدَّم طلاب النادي قصائد شعرية ورسومات ولوحات فنية.

وقد احتفل الحضور بهذا اليوم معبِّرين عن فخرهم واعتزازهم من خلال استعراض الألبسة التراثية والأطباق

//انتهى//

21:02ت م

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لندن 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسأقامت الملحقية الثقافية ونادي الطلبة السعوديين في إيرلندا بمقر البعثة اليوم، احتفالاً بذكرى يوم التأسيس، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، والملحق الثقافي السعودي في دبلن الدكتورة فهدة آل الشيخ، وأعضاء البعثة والطلبة الدارسين.وتضمَّن الحفل، مواد مرئيةً عن تاريخ وإرث المملكة، فيما قدَّم طلاب النادي قصائد شعرية ورسومات ولوحات فنية.وقد احتفل الحضور بهذا اليوم معبِّرين عن فخرهم واعتزازهم من خلال استعراض الألبسة التراثية والأطباق السعودية والأهازيج الوطنية التراثية.//انتهى//21:02ت م0084

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