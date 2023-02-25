يوم التأسيس / النادي السعودي في لندن يحتفل بيوم التأسيس



ليدز 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أقام النادي السعودي في لندن اليوم، حفلاً بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"، حضره الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتورة أمل فطاني.

واشتمل الحفل الذي حضره أكثر من 300 مبتعث ومبتعثة على عدد من العروض، والفقرات المنوعة التي تعبِّر عن تاريخ المملكة، بمشاركة الطلاب والطالبات الذين ارتدوا الأزياء الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل.

وتضمَّن الحفل مجموعة من الأركان التراثية التي استقبلت الزوار الأجانب والمبتعثين وأبرزت في محتواها العمق التاريخي للدولة

وكان الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني قد ألقت كلمة شكرت فيها النادي السعودي في لندن على تنظيمه الحفل، وتطرقت للجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية الطلابية للاحتفاء ذكرى يوم التأسيس.

//انتهى//

20:53ت م

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ليدز 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسأقام النادي السعودي في لندن اليوم، حفلاً بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"، حضره الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتورة أمل فطاني.واشتمل الحفل الذي حضره أكثر من 300 مبتعث ومبتعثة على عدد من العروض، والفقرات المنوعة التي تعبِّر عن تاريخ المملكة، بمشاركة الطلاب والطالبات الذين ارتدوا الأزياء الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل.وتضمَّن الحفل مجموعة من الأركان التراثية التي استقبلت الزوار الأجانب والمبتعثين وأبرزت في محتواها العمق التاريخي للدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد مؤسسها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية.وكان الملحق الثقافي الدكتورة أمل فطاني قد ألقت كلمة شكرت فيها النادي السعودي في لندن على تنظيمه الحفل، وتطرقت للجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية الطلابية للاحتفاء ذكرى يوم التأسيس.//انتهى//20:53ت م0083

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